Perde il controllo e sfascia l'auto contro una vecchia casa: era già inagibile per un incidente di tempo fa

MUSSOLENTE - Alle 2.45 di domenica 13 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monsignor Negrin a Mussolente per un’auto finita contro lo spigolo di una vecchia abitazione, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto al puntellamento provvisorio della struttura rimasta danneggiata nel violento urto. L'auto infatti si è schiantata contro lo spigolo che ospita la cucina dell'abitazione al momento inagibile per un altro analogo incidente di qualche tempo fa. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.