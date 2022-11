BELLUNO - All'alba di questa mattina, domenica 13 novembre, verso le 4:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Belluno per una fuoriuscita autonoma di un fugone finito prima contro le barriere new jersey per poi fermarsi più avanti, davanti il centro commerciale Mega: ferito il conducente. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in pronto soccorso. Successivamente si è provveduto alla bonifica della sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell’alba.