In auto con il marito invalido si schianta contro una corriera

TRIESTE - Incidente stradale questo pomeriggio sulla Strada regionale 14 all’altezza con Villaggio del Pescatore nel comune di Duino-Aurisina, tra un bus di linea dell’Apt ed una Kia Picanto guidata da una anziana che viaggiava assieme al marito invalido. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si sarebbe scontrata frontalmente con il bus finendo nella boscaglia. Sul posto sono intervenuti il 118, l'elisoccorso, i Carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e di Monfalcone, che hanno estratto dall'abitacolo i due occupanti. La donna è stata affidata al personale medico del 118 e successivamente trasportata con l’ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Non si segnalano invece feriti tra gli occupanti presenti sul bus di linea.