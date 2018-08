Triestini feriti a Genova, striscione al Palasport: «Non mollate»

di E.B.

TRIESTE - "C'è una città che tifa per voi. Ucio e Rita!" E' la scritta in colore rosso comparsa su uno, affisso all'ingresso del Palasport di Trieste, a sostegno dei due triestini feriti nel, Federico Cerne e la sua compagna Rita Giancristofaro. Quest'ultimo è fisioterapista della squadra di basket cittadina, l'Alma, la quale gioca proprio al Palasport. I due sono ricoverati in due ospedali diversi a Genova, le condizioni della donna sono gravi mentre quelle del fisioterapista destano meno preoccupazione. La mattina del crollo Cerne e Giancristofaro erano diretti all'Acquario di Genova, meta preferita al mare per via del cattivo tempo.