Ruba nel negozio ma un passante è carabiniere: arrestato in flagranza

TRIESTE - Arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Un carabiniere libero dal servizio, transitando in strada di Fiume, ha notato un uomo che, dopo aver forzato la saracinesca, si stava introducendo all’interno di un. Il militare è rimasto in posizione defilata e ha chiesto alla Centrale Operativa di via dell’Istria di inviare a supporto un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che è giunto sul posto dopo pochi istanti. Con l’aiuto del collega, i militari del Radiomobile sono riusciti a bloccare il 33enne mentre cercava di allontanarsi dal negozio con il fondo cassa,La refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.