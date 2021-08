TRIESTE - A causa di uno scontro frontale avvenuto al km 161,150 della SS 14 «della Venezia Giulia» in località Trieste, in direzione della Slovenia, è temporaneamente bloccato il traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione. Nello schianto quattro persone sono rimaste ferite, al momento non sembrano gravi.