Il pastore belga lo fiuta e lo spacciatore scappa: aveva oltre 350 grammi di hashish e 50 di marijuana

TRIESTE - Controlli straordinari della Polizia locale mirati al contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope: zone interessate, la Pineta di Barcola, il Giardino Pubblico de' Tommasini e il comprensorio di case popolari di Valmaura, aree spesso segnalate come potenziali piazze di spaccio.

Una trentina di operatori in divisa e in borghese hanno agito assieme all'Unità Cinofila della Polizia locale di Bibione che ha messo a loro disposizione Conan, un pastore belga malinois addestrato per questo tipo di operazioni. È stato proprio lui - nella Pineta di Barcola - ad orientare gli agenti verso un giovane ragazzo che, accortosi della situazione, ha cercato di allontanarsi repentinamente: dal primo controllo, l'uomo aveva nascosti nello zaino 20 grammi di hashish suddivisi in più dosi probabilmente destinate alla cessione a terzi.

Dai database ministeriali, poi, sono emersi a suo carico precedenti di polizia specifici. Gli operatori, dunque, son andati a controllare anche il domicilio del giovane e lì hanno trovato altri 350 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, più dosi di oppio, denaro contante (possibile provento dello spaccio) e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. L'uomo è stato perciò arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto ai domiciliari. Nell'ambito della stessa operazione sono stati effettuate decine di controlli durante le quali venivano sequestrati 2 coltelli a serramanico: i possessori sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.