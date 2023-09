Compra la droga in Campania perché più conveniente, la Gdf intercetta il pacco dall'odore sospetto

PORDENONE - Visti i tempi che corrono, se si può risparmiare, meglio approfittarne.

Altre due denunce

In un secondo caso i finanzieri pordenonesi hanno intercettato la cessione di una dose di hashish tra uno spacciatore pakistano e una consumatrice italiana. La perquisizione del pusher e della sua abitazione, al cui interno erano presenti anche un tunisino ed un egiziano, ha permesso di rinvenire ulteriori 87 grammi di hashish e bilancini di precisione. La perquisizione degli altri due stranieri ha portato al sequestro di 2 grammi di cocaina e denaro contante. Il pakistano e l'egiziano sono stati denunciati alla Procura della Repubblica mentre il tunisino, detentore di una modica quantità, è stato segnalato, al pari della prima italiana acquirente, alla Prefettura del Friuli Occidentale per uso personale. Nell'ultimo caso i militari hanno rinvenuto, nell'autovettura condotta da un cittadino brasiliano, 3,7 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata ed il detentore è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone. Nel corso delle tre operazioni sono stati intercettati e sequestrati 115 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish (113 gr), cocaina (2 gr) ed Mda (0,5 gr). In totale tre i denunciati all'Autorità Giudiziaria: un italiano, un pakistano e un egiziano, per detenzione di sostanze stupefacenti. Tre, invece, le persone segnalate alla locale Prefettura per uso di droghe.