Possesso di cocaina, ecstasy, ketamina e soldi: arrestato spacciatore di 19 anni

BASSANO DEL GRAPPA - Arrestato Rubens Bernardi, 19enne di Rosà, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione dello spaccio ed eseguiti nelle vicinanze del Parco dell'Amicizia di via Don Luigi Sturzo di Cassola, la notte dell'8 giugno, i militari della Stazione dei Carabinieri di Romano d'Ezzelino hanno proceduto al controllo di un'auto con due ragazzi all'interno.

Il giovane nascondeva droga nell'auto

Il giovane passeggero, in stato di forte agitazione, aveva nascosto sotto il proprio sedile un bilancino di precisione. Maggiori accertamenti hanno consentito di trovare un contenitore di plastica di piccole dimensione contenente tre involucri di “cocaina” (peso complessivo di grammi 1,79), tre pastiglie di “ecstasy” e la somma di denaro di 105 euro. Continuata la perquisizione nell’abitazione del giovane, sono state rinvenute altre due buste di plastica contenente “cocaina” per un peso complessivo di 14,54 grammi, una busta di plastica con 8,85 grammi di “ketamina”, un involucro di cellophane con 2,07 grammi di “marijuana”, altre due pillole di “ecstasy” e 720 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio effettuata dal giovane. Il giovane, tratto in arresto, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida.

Denunciato imprenditore per abbandono rifiuti

Nella mattinata odierna, il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del giovane, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione dal lunedì al venerdì alla Stazione Carabinieri di Rosà.

Controlli straordinari a Bassano del Grappa nel pomeriggio di martedì 6 giugno, riguardanti la prevenzione in generale con particolare predilezione al contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo, verificando a tappeto i documenti di circolazione, identificando i guidatori e monitorando il territorio per la prevenzione dei furti in abitazione e delle truffe ai danni delle cosiddette fasce deboli. Nel contempo, alcuni militari con i colleghi delle Stazioni Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa, Lusiana Conco e Carpenè, sono stati impegnati nell’ambito del controllo dei rifiuti in transito su autocarri nelle arterie stradali, con il presupposto di individuare, identificare e bloccare carichi non in regola con la normativa vigente. Tale attività, operata anche nel comune di Tezze sul Brenta, ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza di un bassanese di anni 47, titolare di un’azienda che si occupa di piccole manutenzioni, per lo scarico di cartongesso in una strada adiacente ad un campo agricolo, in violazione all’articolo 192 in lettura congiunta all’art. 256 commi 1° D.L.gs. 152/2006 – Gestione non autorizzata di rifiuti ingombranti verosimilmente non pericolosi. Per quanto riguarda l’attività di contrasto all’uso e detenzione di sostanze stupefacenti, i militari hanno sequestrato grammi 9,85 di “hashish” a tre giovani residenti nel bassanese che sono stati segnalati alla Autorità Prefettizia quali assuntori di dette sostanze illecite (ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/1990).