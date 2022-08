Girava libero, arrestato sul bus: deve scontare 7 anni per sequestro di persona e violenza sessuale

TRIESTE - Un cittadino romeno, che deve scontare una pena di sette anni di carcere per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata, è stato arrestato dalla polizia in località San Giovanni di Duino. L'uomo è stato rintracciato a bordo di un bus. Durante i controlli è emerso che era destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia.

La presenza di questi posti di controllo messi in campo dalla polizia, afferma la questura di Trieste in una nota, mira al conseguimento di elevati standard di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità, in un'ottica di cooperazione e coordinamento con le altre Forze presenti sul territorio.