Picchiano e strappano la collana d'oro a un coetano alla fermata del bus: arrestati due 17enni

ROVIGO - Una rapina fra minorenni ha portato all'arresto di due 17enni. Il fatto è accaduto nella prima mattina di ieri, 7 febbraio verso le 6.30, a Gavello, fra Rovigo e Adria. Un ragazzo, a sua volta 17enne, che aspettava l'autobus alla fermata, poco distante da casa, è stato raggiunto dai due coetanei arrivati in bicicletta, che si sono avvicinati con fare minaccioso. In particolare, uno dei due lo ha colpito con un pugno al volto, poi gli ha strappato la collana d'oro che portava al collo, risalendo subito in bici per fuggire insieme all'altro. Il pugno, fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti, ma pesante è stato il furto perché quella portata via non era una “semplice catenina”, ma una collana d'oro del valore di circa 3mila euro.

Nel giro di poche ore, già nella tarda serata di ieri, dopo indagini rapide ed accurate, i carabinieri della compagnia di Rovigo hanno arrestato per rapina in concorso due ragazzi, uno di origini marocchine ed uno di origini romene, entrambi residenti a Ceregnano. Le immediate ricerche scattate sulla base della descrizione fornita dalla vittima hanno infatti permesso ai militari di individuare tempestivamente i due giovani, proprio a Ceregnano.

Una volta fermati, sono stati perquisiti ed è così saltata fuori la collana oggetto della rapina, sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. I due 17enni, come da disposizione della Procura dei minori di Venezia, sono poi stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. Da quello che risulta, sembrerebbe che l'obiettivo dei due ragazzi fosse proprio di impossessarsi della collana, visto che ne avevano intuito il valore e che conoscevano, seppur alla lontana, la vittima, sapendo che la portava sempre addosso.