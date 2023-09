Trieste. Aggredisce con calci e pugni un anziano fino a farlo cadere a terra. Poi si scaglia contro gli agenti con una tavola di legno: 31enne arrestato

TRIESTE - Litigano sul bus e una volta scesi, un 31enne aggredisce un anziano in viale D'Annunzio con calci e pugni fino a farlo cadere a terra. Alla vista della polizia locale presente nelle vicinanze però, l'aggressore è scappato. Una fuga che è durata poco. L'uomo, una volta raggiunto dagli agenti, ha preso in mano e scagliato violentemente contro di loro una tavola di legno trovata in un cantiere. Bloccato anche con l'ausilio di alcuni rinforzi, il 31enne, cittadino kosovaro, senza fissa dimora, è stato arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto delle generalità e violazione della normativa sugli stranieri. L'anziano è stato soccorso e ricoverato all'ospedale di Cattinara con una prognosi di 25 giorni. L'aggressore, privo di documenti, ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità; una volta identificato, è emerso che era gravato da diversi precedenti di polizia, anche per reati contro la persona. È stato quindi portato in carcere.