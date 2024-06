Carabinieri aggrediti a Spresiano mentre cercano di fermare un uomo che sta sfondando una porta di casa con una chiave a bussola: 44enne arrestato

SPRESIANO (TREVISO) - Litigano, uno cerca di entrare nella casa dell'altro sfondando la porta con una chiave a bussola di 28 centimetri. Intervengono i carabinieri che cercano di sedare gli animi ma vengono colpiti: arrestato un 44enne.

Il fatto è accaduto a Spresiano, alle 23 di ieri, 3 giugno, in un'abitazione di via Isaia. Nella casa, di un cittadino egiziano, il 44enne marocchino era in evidente stato di agitazione psicofisica dopo che i due avevano litigato. Così, ha preso una chiave a bussola e stava colpendo la porta d'ingresso nel tentativo di entrare in casa. Lo straniero, dopo aver gettato la chiave a bussola, si è avventato contro i militari. Una volta bloccato è stato arrestato e questa mattina è stato condannato a 9 mesi. L'attrezzo è stato invece sequestrato.