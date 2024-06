Gli ultimi momenti di vita dei ragazzi travolti dalle acque del Natisone e Premariacco, in provincia di Udine. Le chiamate per chiedere aiuto, la paura, quell'abbraccio stretto fra Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar.

13.29. Questo il momento della prima chiamata di Patrizia Cormos, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco (Udine), insieme alla sua amica Bianca Doros. Con loro, anche Cristian Casian Molnar, il fidanzato di quest'ultima, al momento ancora disperso.

13.52. Questo invece il momento dell'arrivo dell'elicottero dei soccorsi. 12.00, di due giorni dopo. L'ora del ritrovamento dei corpi delle due ragazze, a distanza di circa 300 metri l'una dall'altra, morte per asfissia da annegamento e politraumi.

Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar decidono di fare un'escursione sul fiume Natisone per festeggiare il test appena superato dalla prima,

iscritta al secondo anno dell'Accademia di Belle arti. Un esame, il suo, terminato

poco prima delle 12, giusto in tempo per salire in auto con gli amici e raggiungere "

Premariacco beach"

, approfittando anche di un'improvvisa

schiarita del cielo.

C'era da festeggiare poi anche la riunione familiare di Bianca, da soli tre giorni in Italia per fare visita ai genitori, che non vedeva da molto tempo. Infine il ricongiungimento con il fidanzato Cristian, che dopo una sosta in Austria dal fratello si era precipitato in Friuli per poter stare con lei. Un momento di gioia da condividere e immortalare con il telefonino.