Sacile. Tenda di rifugiati accampati davanti alla stazione: le foto fanno il giro dei social

SACILE (PORDENONE) - Non è difficile immaginare lo sguardo sorpreso di chi, mercoledì mattina, mentre aspettava il quotidiano treno da prendere per recarsi al lavoro o a scuola, si è trovato di fronte una piccola tenda per un inopportuno campeggio allestito da due giovani uomini al di là della banchina, praticamente a ridosso della recinzione che guarda sulla strada che porta in stazione, a qualche decina di metri dal passaggio a livello, lato viale Lacchin.



COMMENTI

Qualcuno non ha mancato di postare la foto sui social, augurandosi, ironicamente: «Speriamo non sia l'inizio di una nuova zona residenziale!».

Non lo sarà: intorno a mezzogiorno di ieri, sul posto, sono arrivati gli agenti della Polfer e la tenda collocata sulla proprietà ferroviaria è scomparsa nel giro di pochi minuti. Sul posto, tra la vegetazione, che nell'idea dei due occupanti avrebbe dovuto garantire l'invisibilità, sono rimaste a terra delle ciliege e qualche pezzo di pomodoro, evidentemente la cena della giornata precedente. La coppia di senzatetto era stata notata la sera prima, intorno a mezzanotte, quando, a stazione chiusa, su una panchina avevano trovato riposo tre individui, uno poi recatosi evidentemente altrove. Ovviamente la foto ha scatenato una cospicua serie di commenti, molti sdegnati che davano per scontato che i due fossero extracomunitari arrivati in città in seguito a qualche sbarco; ma stavolta non sono mancati nemmeno i commenti dispiaciuti, pietosi e, a dimostrazione che anche qualche connazionale non se la passa poi tanto bene, anche osservazioni già sentite relative agli aiuti mancanti per gli italiani in difficoltà.



AIUTI

Tra gli interventi anche quello di Manuela Urso, già di Laboratorio 33077. L'esponente della civica si spese, lo scorso anno, proprio di questi tempi, in aiuto di Emilio, 54enne senza fissa dimora che aveva trovato casa per qualche settimana nella sala d'attesa della stazione ferroviaria. Urso aveva messo in moto una macchina di aiuti che aveva rifocillato, rivestito e aiutato il poveretto per qualche giorno, prima che sparisse diretto in altra città. In quel frangente Urso segnalò la necessità di dotare il gruppo di Comuni che formano l'Ambito socio assistenziale guidato da Sacile di un rifugio per homeless, un tetto provvisorio per senzatetto che vivono in strada. «Io non so chi fossero queste due persone, - scrive Urso - ma anche venissero dall'altra parte del mondo, come si fa a pensare che abbiano attraversato il mare per venire a vivere in una tenda in una stazione? Arrivano con la speranza di trovare un lavoro, se fossero spacciatori, delinquenti, probabilmente i soldi per una casa li avrebbero, eccome».



RESIDENTI

Quello registrato ieri è l'ennesimo episodio di vagabondaggio che si registra a Sacile, dove negli ultimi tempi la presenza di senza tetto sembra farsi più frequente, segno forse di rinnovate difficoltà generali per tempi che, per molti, non sono per niente facili. Sul finire di aprile era toccato ai residenti di un palazzo che si affaccia su viale Lacchin, scoprire un barbone addormentato a terra, sul marciapiede, una domenica pomeriggio, a pochi passi dai negozi e dalla strada e con tanto di carrello della spesa al seguito. Alla metà di maggio, invece, era stata la volta di un uomo di una certa età, chiaramente italiano, che "alloggiava" nel tratto conclusivo della centralissima via Garibaldi, e dormiva su una trapunta gettata a terra tra le colonne del porticato. Qualcuno aveva anche cercato di aiutarlo, di offrirgli qualcosa da mangiare, ma lui aveva sdegnosamente rifiutato. Se manterrà questo ritmo, Sacile rischia di ospitare almeno un paio di homeless al mese, senza possibilità di offrire loro un momentaneo tetto che li tolga da marciapiedi e panchine, quando non da una piccola canadese, mal nascosta tra le piante della Stazione ferroviaria.