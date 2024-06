ADRIA (ROVIGO) - Adria non è più una comunità sicura. Troppi gli episodi che si stanno verificando negli ultimi mesi, dalle aggressioni per piccoli furti allo spaccio di droga. Se ne sono accorti, sulla loro pelle, i residenti di via Marconi - via Alberto Mario che hanno assistito, venerdì pomeriggio, poco dopo le 17, ad un'autentica scena da Far west. Un africano, preferito sotto gli effetti dell'alcol o di qualche altra sostanza, ha iniziato a dare in escandescenze, prendendosela con qualsiasi cosa o persona si parasse dinnanzi al suo cammino. «Se l'è presa dapprima con un'auto parcheggiata - racconta un testimone che preferisce mantenere l'anonimato - rifilando una scarpata alla carrozzeria, poi ha lesionato l'ingresso di una proprietà privata. Non contento, si è scagliato contro una persona che stava transitando in scooter da quelle parti, facendola cadere dal mezzo. Per fortuna, almeno apparentemente, costui non ha riportato conseguenze fisiche. Mi è stato riferito che con il collo di una bottiglia, ha anche minacciato un passante. Tutto è iniziato in via Marconi, poi l'individuo si è diretto in via Alberto Mario. Sul posto sono arrivati ​​i carabinieri che l'hanno bloccato a terra e portato via. Sono sicuro comunque che, passata la sbornia - sembrava completamente fatto - sia già libero». Un'altra scena poco edificante si è verificata sabato poco dopo le 20, in corso Mazzini. Qui, una persona visibilmente ubriaca ha centrato in pieno, con la sua vettura, un'auto parcheggiata e si è poi data alla fuga.

LA RISSA

Questi due episodi fanno il tris con la rissa scoppiata, a fine aprile, alP bar eschiera quando all'interno del locale sono volati calci e pugni per diversi minuti, giusto il tempo per una pattuglia di Carabinieri di arrivare ed interrompere la furibonda lite che ha coinvolto, suo malgrado, anche il barista. A darsele di santa ragione sono stati un quarantenne locale e un nordafricano, non nuove a situazioni del genere.

BAMBINO VANDALI

Come dimenticare poi i baby vandali che hanno gettato nelle acque del Canalbianco il tavolo di uno dei gazebo di Artessura? Lo stesso gruppo ha causato guasti in altri punti della città, dalla zona di ponte Castello a via Chieppara. Una situazione quella dei baby vandali che si riaccende ogni anno con la chiusura delle scuole. Tutto ciò in attesa che venga rafforzato il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere e sei varchi con lettura delle targhe. Alcune di queste telecamere saranno posizionate in punti "caldi" come viale Maddalena e via Turati, il piazzale della stazione degli autobus ed il parcheggio del cimitero comunale.

Nel frattempo palazzo Tassoni ha deciso di prorogare, per un ulteriore anno, fino al 31 maggio 2025, l'incarico di responsabile del corpo di Polizia Locale a Pierantonio Moretto. Moretto godrà di una posizione di elevata qualificazione cui spetta una retribuzione di risultato.