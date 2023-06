Anziana non risponde alle amiche: trovata morta in casa e con le stanze a soqquadro

CONEGLIANO - Donna di 72 anni, trovata morta ieri sera, sabato 25 giugno, a Conegliano nel suo appartamento in zona ospedale. Al pomeriggio si era vista con due amiche in pasticceria, si erano date appuntamento la sera per andare a mangiare la pizza. La sera queste la aspettano, ma non si presenta. Allarmate cercano di contattarla, ma lei non risponde. Chiamano così un vicino, anziano pure lui, che entra dal pianerottolo nell'appartamento della signora e la trova composta, distesa sul divano, morta. Sul medico è giunto il medico legale e sembra che la 72enne sia morta per cause naturali, non si vedono segni di violenza. C'è un però, la casa sembra a soqquadro, come se l'avessero svaligiata. La donna viveva da sola, ma era una signora molto ordinata, così la descrivono le due figlie, che non abitano con lei. Insomma quel caos in casa è anomalo per i carabinieri. Che dopo un sopralluogo approfondito hanno sigillato tutto e la salma è a disposizione del magistrato: si farà autopsia.