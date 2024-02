PADOVA - L’illusione è durata poco. L’immediato post-pandemia si era caratterizzato per una netta impennata delle compravendite immobiliari, ma le difficoltà economiche dovute principalmente all’inflazione si sono fatte presto sentire: nel 2023 il mercato è tornato a calare e intanto resta anche il grande il problema della carenza di abitazioni in affitto. È il quadro emerso ieri mattina al Collegio dei Geometri in via Fornace Morandi dove sono stati presentati tutti i dati padovani dell’Osservatorio Fiaip, Federazione italiana agenti immobiliari professionali.