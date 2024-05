Villorba rugby in lutto: si è spento Mauro Zanatta

VILLORBA (TREVISO) Un pallone marchiato con la scritta Villorba Rugby. L’addio a Mauro Zanatta, mancato a 61 anni a causa di una leucemia, passa anche attraverso l'immagine che la famiglia ha voluto inserire nell’epigrafe. Non poteva essere diversamente alla luce della grande passione di Mauro per il rugby. Da giovane aveva giocato proprio con il Villorba Rugby. E il suo amore nei confronti della palla ovale non si è mai affievolito. Da bambino e poi da ragazzo era cresciuto a Villorba, nella zona della trattoria “Al quadrivio”. Dopodiché si era trasferito a Feltre. Ora tutti gli amici si stringono attorno alla compagna Cinzia e alla figlia Moira. Negli ultimi giorni gli amici di Villorba sono anche riusciti a dargli un ultimo saluto andandolo a trovare nell’ospedale di Feltre, dove era stato ricoverato a causa dell’inesorabile corso della malattia contro cui lottava da tempo. «A nome dell’intera comunità di Villorba, esprimo il cordoglio dell'amministrazione tutta ai familiari di Mauro Zanatta, un concittadino che in molti ricordano con affetto e simpatia – sono le parole del sindaco Francesco Soligo – una perdita enorme non solo per i suoi cari, ma per tutto il nostro comune, dove Mauro era conosciuto e stimato.

Non ci sono parole che possano esprimere un dolore così grande». Il funerale verrà celebrato martedì pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Villorba.