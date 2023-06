CONEGLIANO (TREVISO) - «Mia madre viveva da sola ma era un persona molto ordinata. Quel caos nelle stanze è anomalo». Una delle figlie di Margherita Ceschin, la 72enne trovata senza vita sul divano della sua casa di via XXVIII Aprile a Conegliano, lo ha detto subito agli inquirenti. Già, perché quella che a prima vista è sembrata una morte naturale, potrebbe in realtà nascondere un delitto. E non è l’unico elemento che ha spinto la Procura di Treviso sia a disporre l’autopsia sul corpo della pensionata sia a mettere sotto sequestro l’appartamento al primo piano della palazzina al civico 15. La scientifica dei carabinieri ha effettuato i primi rilievi. Non è escluso che ne debba fare ancora, soprattutto a fronte degli esiti dell’esame autoptico che si terrà oggi (l’incarico è stato affidato al medico legale Antonello Cirnelli).

Gli ultimi istanti di vita di Margherita: la ricostruzione di quanto successo

Margherita Ceschin aveva delle ecchimosi alle gambe, alle braccia e alla testa. «Segni compatibili con due cadute - ha affermato il procuratore di Treviso, Marco Martani - ma solo l’autopsia potrà fare chiarezza ed escludere che si tratti di una morte violenta». Il sospetto che non sia stato un infarto a stroncare la pensionata c’è. E si fa strada anche per le condizioni in cui è stato trovato l’appartamento. Sia la camera da letto che parte del salotto è stato trovato a soqquadro. Circostanza fatta notare dalla figlia della donna che conosceva bene come la madre teneva l’appartamento: sembrava infatti che l’avessero svaligiato. D’altra parte, al di là del disordine, la mancanza del portafogli della donna fa propendere per la presenza di un ladro in casa che, per guadagnarsi la fuga, potrebbe aver spinto la pensionata a terra. Segni di effrazione non ce ne sono, e la porta d’ingresso era chiusa dall’interno. Ma la porta finestra del salotto, che dà sull’unico terrazzino presente nell’appartamento, era aperta. Il ladro potrebbe dunque essere entrato e uscito da lì. Sul punto sono in corso le verifiche del caso, comprese le analisi della scientifica dei carabinieri che è a caccia di tracce biologiche estranee a quelle della 72enne. Il disordine in casa potrebbe però essere spiegato in un altro modo. Proprio per cercare il portafogli, la pensionata potrebbe aver rovistato in camera e in salotto, venendo colta da malore e cadendo a terra, procurandosi le ferite a braccia e gambe. Dopo essersi rialzata, un secondo capogiro l’avrebbe fatta cadere una seconda volta, facendole battere la testa. Poi, dopo essersi seduta sul divano per riprendersi e magari chiedere aiuto, il suo cuore ha smesso di battere.

L'allarme

Margherita Ceschin, venerdì pomeriggio, si era incontrata con due amiche in una pasticceria del centro di Conegliano e si erano accordate per ritrovarsi sabato sera a mangiare una pizza. A quell’appuntamento, però, la 72enne non si è presentata. Prima un messaggio senza risposta, poi le telefonate a vuoto. Le amiche, preoccupate, hanno così avvertito una delle figlie della pensionata dicendole che non riuscivano a contattarla. C’ha provato lei, ma il risultato è stato identico. La figlia ha quindi chiesto aiuto a un vicino di casa: la porta finestra del soggiorno era aperta, ma al campanello non rispondeva nessuno. Ha così appoggiato una scala a pioli sulla terrazzino e si è arrampicato. Una volta davanti alla porta ha visto la donna seduta sul divano. L’ha chiamata, ma non ha fatto alcun cenno. La chiamata successiva è stata fatta al 118, che ha inviato un’ambulanza in via XXVIII Aprile, ma i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che, assieme alla figlia, sono entrati nell’appartamento trovandolo, appunto a soqquadro. Con loro anche il sostituto procuratore di turno, Anna Andreatta, e il medico legale Antonello Cirnelli, che da un esame superficiale ha subito notato le ecchimosi. E quella che sembrava una morte naturale si è subito trasformata in un giallo.