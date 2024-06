Resana. Ventitreenne alla guida con la patente revocata, minaccia ed aggredisce i carabinieri: arrestato (insieme al fratello)

RESANA (TREVISO) - Fratelli arrestati. I militari li avevano fermati per un controllo lo scorso 3 giugno. Alla guida c'era il più piccolo dei due, di 23 anni, ma la sua patente era stata revocata. Durante l'accertamento, ha offeso, minacciato e aggredito i carabinieri che sono dovuti ricorrere all'immobilizzazione forzata per farlo calmare. L'altro fratello, di 26 anni, si è presentato nella caserma dov'era stato portato il 23enne e ha tentato di accedervi senza l'autorizzazione. Il 23enne è stato arrestato mentre l'altro, è stato rimesso in libertà già dopo l'arresto.