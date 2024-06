di Enrico Scoccimarro

VENEZIA - La festa è finita ieri e oggi, in casa Venezia FC, è già il momento di guardare all'imminente futuro. L'allenatore, con mister Vanoli partente, è il primo nodo che la società dovrà sciogliere. Ma non solo: fondamentale la questione stadio, con il Penzo non a norma per i parametri della Serie A.