PORDENONE - È veramente pericoloso passeggiare la notte lungo le vie semideserte di Pordenone? È vero che ci sono alcune strade, anche in centro città, che è meglio evitare? È vero, che in alcune aree si concentra lo spaccio della droga? Ed è vero, infine, che ci sono dei posti dove sbandati, stranieri non regolari, tossici e alcolizzati rendono complicato anche solo attraversare la strada? Abbiamo provato a fare una "passeggiata" venerdì scorso, una ventina di minuti dopo la mezzanotte attraversando alcune delle aree che si ritrovano sulla cronaca dei giornali.

IL RISULTATO

Non ci sono stati problemi gravi, nessuna aggressione, un pò di apprensione dove magari si sentivano voci, ma non si vedeva nessuno. Alcuni stranieri che cercavano un posto dove dormire, gruppi di sbandati che si spingevano e urlavano, ubriachi e drogati che cercavano qualche spicciolo, ma anche personaggi doc che spacciavano. Paura? No, anche se in una occasione qualche timore è affiorato.

PIAZZA RISORGIMENTO

Il venticello della notte invita a infilare una giacca un po' più pesante. Il kebab di piazza Risorgimento è l'unico locale aperto e l'unico riferimento dove c'è ancora qualcuno. Per la verità su due panchine posizionate sui lati opposti della piazza ci sono quattro stranieri che guardano il cellulare. Non si scompongono quando passiamo vicino. Voci arrivano, invece, da via Santa Caterina. Sono almeno una decina le persone, tutti stranieri, divise in almeno tre gruppetti. Tre di loro sono visibilmente alterati, uno urla, un altro attraversa la strada, si avvicina e chiede spiccioli. Al primo rifiuto se ne va subito, ma "chiama rinforzi" e arriva un altro messo peggio di lui che sta in piedi per miracolo. I due si fermano in mezza alla strada, guardano nella nostra direzione, più o meno all'altezza del Postamat. Qualche passo nella nostra direzione, poi desistono e tornano sotto i portici dall'altra parte della strada. Poco più avanti, nella piazzetta antistante Punto Cardinale, tra gli alberi ci sono altri due stranieri che litigano urlando. Quando ci vedono abbassano la voce e si infrattano. Poi torna fuori uno solo e in mano sembra avere un piccolo contenitore di cellophane che mette in tasca. Non guarda neppure dalla nostra parte, va deciso verso altri tre, sempre stranieri, che sono piazzati, invece, tra il lato del palazzo e l'ingresso a piazzetta Cardinal Costantini. Dentro la piazzetta ci sono altri due seduti a terra con bottiglie di birra tra le gambe.

VIA CAVALLOTTI

È quasi l'una, c'è una attività commerciale che sembra chiusa, luci basse, in realtà entrano ed escono alcune persone con bottiglie e lattine di birra. Poco distante, verso piazzale Ellero ci sono altri quattro o cinque stranieri che si spingono tra loro. Sembrano ben carburati. Due ci seguono per un pezzo di strada, fino alla discesa di piazza XX Settembre. Urlano alcuni insulti, ma sembrano innocui. L'intera zona è in mano agli stranieri. Dopo quasi un'ora si vede una Volante della Polizia tra piazzetta Cavour e via Mazzini. Proprio in via Mazzini c'è un gruppetto di ragazzi, sono misti, giovani sicuramente locali e altri di colore, probabilmente seconda generazione perchè tutti parlano bene l'italiano. Prendono a calci una lattina, ma quando vedono la Volante in lontananza imboccano via Borgo Sant'Antonio e si disperdono accelerando il passo. Li rivediamo più tardi seduti per terra vicino all'ingresso di parco Querini. Non sono soli, si è aggiunto un altro gruppetto, sono una decina. Chiacchierano fitto, due si alzano e vengono verso di noi che siamo dall'altra parte della strada, ma la Volante sbuca dall'incrocio davanti alla stazione. Si fermano, tornano indietro e si disperdono ancora una volta. Gli agenti bloccano l'auto, scendono, controllano la zona, poi se ne vanno. Nell'area dell'autostazione ci sono altri due stranieri che dormono su una delle panchine, ma poco distante, più o meno all'altezza della stazione ferroviaria, nascosti dalle colonne ci sono tre stranieri che gesticolano e si passano dei pacchettini. Se ne vanno anche loro subito dopo. Più o meno all'altezza dell'ex dopolavoro ferroviario riappaiono alcuni dei ragazzi che la presenza della Volante aveva fatto sparpagliare. Ci fermiamo prima di arrivare vicino. Questa volta non ci filano per niente e vanno in direzione sottopasso. Sono le due. La prima "passeggiata" notturna per testare la sicurezza della città si ferma al Bronx, praticamente deserto fatto salvo l'ennesimo straniero appoggiato a una colonna e visibilmente alticcio. Anzi, ubriaco fradicio.