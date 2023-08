Botte e insulti al padre 99enne: figlio violento arrestato in flagranza

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Maltrattava il padre di 99 anni. Un 58enne bassanese è stato arrestato per maltrattamenti verso famigliari e conviventi e lesioni personali aggravate. L’indagine è partita dopo l’intervento richiesto al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) nel corso della mattinata del 26 luglio nell’abitazione del 99enne, da una vicina di casa, preoccupata dalle incessanti urla e lamenti provenienti dall’immobile in cui vive l’uomo e suo figlio. Trasportato in ospedale a Bassano del Grappa, l’anziano è stato visitato, medicato e dimesso dal nosocomio con giorni dieci di prognosi. L’indagine dei militari dell’Arma in collaborazione con la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, realizzata attraverso e con l’ausilio altresì, tra i vari strumenti di indagine, delle intercettazioni delle conversazioni fra presenti, ha consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità del figlio convivente, un 58enne, pregiudicato, in ordine ai delitti di maltrattamenti verso famigliari/conviventi e lesioni personali aggravate.

In effetti, sino dal primo giorno delle attività di indagine, gli investigatori hanno avuto modo di documentare in maniera chiara ed indiscutibile abituali condotte aggressive poste in essere dal 58enne in danno del padre, una pressante ed esasperata violenza psicologica, posta in essere attraverso molteplici appellativi denigratori, espressi a voce altissima, quali insulti, umiliazioni, minacce di morte, sino ad arrivare alla mattinata del 25 agosto, in cui è apparsa chiara l’aggressione fisica verso il povero anziano, così da indurre i carabinieri ad eseguire un intervento d’urgenza, prima che la situazione potesse degenerare irrimediabilmente. All’interno dell’abitazione i Carabinieri, all’atto del loro ingresso, hanno subito notato delle vistose escoriazioni allo zigomo sinistro ed alcune ecchimosi ai polsi del 99enne e, quindi, sulla base dei congruenti elementi acquisiti nel corso dell’attività investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il figlio 58enne, ponendo fine alla triste vicenda. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Vicenza e all’esito dell’udienza di convalida, tenutasi il 28 agosto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.