TRIESTE - Continua l’operazione dalla Polizia locale a contrasto del trasporto illegale di cittadini stranieri in Italia. Nel corso di un mirato servizio di monitoraggio di alcuni degli itinerari presenti nell’area boschiva tra l’ex confine e la linea ferroviaria, ritenuti dagli agenti potenzialmente fruibili quali vie di ingresso di clandestini in Italia, gli agenti hanno focalizzato l’attenzione su un’autovettura con targa ceca, entrata in territorio nazionale da una strada secondaria e poco frequentata. Fermato il veicolo in totale sicurezza, gli agenti hanno trovato al suo interno, oltre al conducente di nazionalità russa, 7 cittadini siriani - due di essi addirittura nel portabagagli - sprovvisti di documenti.

Il conducente è stato arrestato per presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e accompagnato al carcere di via Coroneo. Sotto sequestro ai fini della confisca il veicolo utilizzato per il trasporto. I cittadini siriani, quattro dei quali minorenni, dopo essere stati rifocillati con bibite e cibo caldo dagli agenti, sono ora ospitati in una struttura locale convenzionata in considerazione delle loro condizioni fisiche,minate anche dal meteo avverso. Sono comunque stati denunciati a piede libero per l’ingresso illegale sul territorio nazionale.