Non è una di quelle vittorie di cui andare fieri, però c'è subito da dire che nella "battaglia" del vino, nel senso di tutte quelle persone che bevono in generale un bicchiere (o di più), il Friuli Venezia Giulia si riprende la medaglia d'argento e supera il Veneto che retrocede al terzo posto. Nulla da fare, invece, per l'oro che resta saldamente nelle mani dei residenti della provincia di Bolzano che superano tutti gli altri territori della Penisola. Stiamo parlando dei dati relativi agli anni 2022 - 2023, che sono stati elaborati dall'Istituto superiore di sanità e che sono emersi nelle settimane scorse.