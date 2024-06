TRIESTE - Due casi di Dengue, uno confermato e uno in fase di accertamento, sono stati rintracciati tra la serata del 3 giugno e la giornata del 4 al rientro da un viaggio in una delle zone considerare endemiche. A darne notizia è la stessa Asugi, Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, che comunica come «al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste».

Prevenzione e trattamento

«Come da Piano regionale 2024-2025 per l'implementazione del Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi - informa l'Asugi - si è già provveduto ad effettuare il sopralluogo nella zona di residenza del caso e ad attivare preventivamente i protocolli nazionali ed internazionali per limitare il diffondersi della malattia». «A seguito del sopralluogo effettuato dal personale sanitario della Sc Igiene e Sanità pubblica, che ha evidenziato la presenza di zanzare anche nelle aree cimiteriali limitrofe - conclude l'azienda - a partire dalle ore 19 del 5 giugno, nel raggio di 200 metri dall'abitazione del caso» accertato, «verrà effettuato il trattamento larvicida e a seguire, dalle ore 21.30, il trattamento adulticida».

Salgono a due i casi di Dengue, la Regione: «Nessun allarme»

Cosa succede se prendi la Dengue

Secondo quanto riportato dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, la malattia si manifesta con febbre - anche alta - nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura della zanzara. La febbre è accompagna da mal di testa, dolori nelle zone degli occhi e forti dolori muscolari e alle articolazioni. Nei casi più acuti, tali sintomi sono associati anche a nausea, vomito e irritazioni della pelle, che possono comparire qualche giorno dopo l'insorgenza della febbre. È la stessa nota dell'Istituto a far presente come tali sintomi sono spesso assenti nei bambini che hanno contratto il virus.