Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia: omaggio del presidente al giorno della Liberazione e a Tina Anselmi. Poi ricorda la festa di San Marco

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 25 aprile, festa della Liberazione, su Facebook.

Zaia, 25 aprile 2020: LETTERA APERTA AI VENETI



Covid Veneto, la diretta di Zaia oggi

La diretta di Luca Zaia : i temi affrontati dal presidente della Regione Veneto.

La Festa della Liberazione e i veneti partigiani

Un pensiero alla festa della Liberazione come incipit della conferenza di Zaia, e anche un ricordo per la festa di San Marco. Nella Resistenza sono morti 54mila partigiani, oltre 6mila erano veneti, il pensiero va a questo Movimento e a quello che ha significato nella nostra storia. La Resistenza in Veneto è iniziata il 10 settembre del 1943, a Padova, voglio ricordarlo.

Tina Anselmi, una veneta valorosa

E così come vorrei riportare alla memoria Tina Anselmi, una veneta valorosa, la staffetta Gabriella, aveva 17 anni quando nel '44 ha visto l'impiccagione a Bassano dei Partigiani. Ed è colei, primo ministro donna, che nel '78 ha dato vita al Sistema Sanitario nazionale. E oggi, le vittime del coronavirus, sono quelle che hanno visto la Resistenza e hanno fatto grande il Veneto e il Paese intero.

Citazione di Seneca

«La vita non è breve, è l'umo che la rende breve». Zaia cita Il De brevitate vitae, trattato filosofico che occupa il decimo libro dei Dialoghi di Lucio Anneo Seneca.

Festa di San Marco

Ma oggi è anche la festa di San Marco, bandiera che sentiamo nostra, l'unica al mondo che riporta la parola pace. Segna la storia del popolo veneto, un popolo che ha portato civiltà nel bacino del Mediterraneo.

Coronavirus, Fase 2 in Veneto

Resta l'apprensione rispetto alla possibilità di reinfettarci, tutte le comunità hanno avuto una curva di 70 giorni, vale la pena ricordarlo, ma la fase di coesistenza con il Covid deve essere affrontata con responsabilità. Non saremo in liberazione totale, avremo mascherina, guanti, igienizzante e comportamenti e precauzioni che diventeranno oramai ordinari. E' fondamentale la collaborazione dei cittadini.

