Patriarca Moraglia: «Coronavirus, grave rischio deriva populista della politica»

VENEZIA - «Le modalità con cui, finora, si sono prese le decisioni da parte della politica non pongono al centro né la persona né i popoli, ma altri interessi, anche se la retorica su tali temi non manca». Lo ha detto il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia nell'omelia per la solennità di San Marco Evangelista, patrono della città lagunare. «Sono infatti elite che hanno la forza d'orientare la finanza, l'economia, l'informazione e la politica attraverso uomini e donne da loro creati - ha sottolineato -. Così, talvolta, nella politica, possiamo trovare persone di poca esperienza e competenza, soggetti fragili e manovrabili; altro grave rischio è poi l'anti-politica, con la deriva populista. La politica, invece, è questione delicata e seria e, per il cristiano è, addirittura, atto di alta carità». Gli uomini, ha rilevato, «non sono isole e se qualcuno aveva tale convinzione, Covid-19, in poche settimane, ha dimostrato che gli uomini sono una famiglia; una volta si usava questa espressione 'famiglia umanà; Covid-19 ci ha ricordato che il vivere per l'uomo è sempre un convivere». © RIPRODUZIONE RISERVATA