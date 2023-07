TREVISO - «Questa chiamata è un sogno che si avvera. Sarà la mia prima volta in A2 e sarà la mia prima esperienza lontano da casa. Ma non vedo l’ora di iniziare la stagione e di lavorare con le mie nuove compagne». Matilde Pinarello, classe 2004, figlia del compianto Andrea scomparso quando lei aveva appena 7 anni, ha spiccato il volo: la Millennium Brescia l’ha infatti ingaggiata come vice della palleggiatrice Chiara Scacchetti. «Oltre a tutta la felicità c’è anche un po’ di ansia - ammette Matilde - Per me sarà tutto nuovo. Credo che l’allenamento sarà il luogo in cui dover dimostrare le mie capacità, e avere a fianco un’alzatrice esperta come Chiara mi aiuterà a superare le difficoltà iniziali».



LA CARRIERA

Matilde Pinarello ha iniziato a giocare a Treviso con l’Albatros volley, di cui ha vestito la maglia fino al primo anno di Under 16. Nell’anno successivo è passata al Fusion Team Volley, con cui ha disputato i campionati di Serie D e Under 16 e 17 per poi giocare da titolare in Serie B2 nella stagione 2021/2022. Nello stesso anno Matilde si è distinta con l’Under 18, vincendo sia il titolo provinciale che quello regionale, arrivando anche terza alle finali nazionali, occasione dove la nuova regista della Valsabbina ha ricevuto il premio come miglior palleggiatrice delle finali. Nella stagione appena conclusa Matilde ha giocato sempre in Serie B2 con il Team Conegliano Volley, dove ha disputato i playoff per la promozione in Serie B1.



LA PRESENTAZIONE

La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, quando inizierà la preparazione atletica. Ma un primo assaggio è già andato in onda sui canali social della Millennium, occasione in cui le è stato chiesto se avesse o meno un modello: «Non ho un riferimento preciso, anche se devo dire che andando spesso al Palaverde a vedere l’Imoco non si può restare indifferenti a come gioca Asia Wolosz. Per quanto mi riguarda, mi piace l’alzata in posto 2, c’ho lavorato tanto. Comunque il palleggio è sempre stato il mio fondamentale preferito: mi rivedo nel mio ruolo, è cucito su di me».