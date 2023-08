Concorso di bellezza, Andrea Loro impiegato di Crocetta del Montello è il più bello di Veneto e di tutto il Nordest

ROSOLINA MARE (ROVIGO) - ​Andrea Loro è il più bello del Nordest e del Veneto. Il 22enne di Crocetta del Montello, è il vincitore assoluto della finalissima regionale del concorso "Il più bello d'Italia" di Silvio Fasano svoltasi il 18 agosto a Rosolina Mare in piazzale Europa.

Lì sono stati eletti i tre rappresentanti regionali di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto dopo un'accesa sfida.

I più belli di Veneto, Friuli e Lombardia

Vincitore assoluto della serata con il doppio titolo di più bello del Nord Est e più bello del Veneto, Andrea Loro 22enne di Crocetta del Montello. Andrea è alto 1.86, del segno dei pesci, nella vita lavora come bodyguard e come impiegato front office. Pratica palestra e sogna di aprirne una tutta sua. Il più bello del Friuli Venezia Giulia è Alessandro Garofalo, trentaduenne di Sacile (Pordenone). Responsabile delle risorse umane per una società, Alessandro è alto 1,80, segno zodiacale acquario, sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Il più bello per la Lombardia è Daniel Bazzani, ventiduenne di San Felice del Benaco (Brescia). Perito chimico e responsabile del controllo qualità, Daniel è anche giocatore a livello agonistico di pallanuoto. Alto 1.85, segno zodiacale cancro, sogna di realizzarsi a livello sportivo, personale e lavorativo.

Le altre fasce assegnate

Le fasce assegnate sono: al secondo posto con il titolo l’uomo ideale Eywa, Giovanni Frollo 25enne di Venezia di professione marinaio e gioielliere nel negozio di famiglia che sogna di rilevare. Giovanni è alto 1.80, è del segno del capricorno e sogna di diventare attore. Terzo classificato, Edoardo Grego, 20enne di Mestre al quale è andata la fascia de Il talento più bello - Pescaori. Edoardo è del segno dell’acquario ed è alto 1.87, studia scienze politiche, lavora per un catering, lavora come modello e pratica pugilato a livello agonistico. La sua ambizione è quella di riuscire a cambiare e migliorare la società in cui vive, per questo affina i suoi studi. Quarto classificato Marco Dametto, con il titolo il più bello per il cinema - donne d’autore. Marco, 22enne di Asolo, alto 1.79, è del segno del cancro. Nella vita lavora come responsabile di produzione nell’azienda di famiglia che produce stufe, tra i suoi progetti c’è quello di rilevare l’attività dei genitori e diventare un personaggio noto. Quinto classificato Mattia Martin eletto il più bello d’Italia per lo sport- Dorian Grey. Ventun anni di Ponzano Veneto, Mattia studia scienze motorie e lavora come personal trainer. Alto 1.82, del segno del toro, è un ragazzo molto determinato e sogna di diventare testimonial di brand internazionali. Sesto, il più bello per la tv-le boutique fioreria è Amath Thiam ventinovenne di Bassanello. Amath nella vita è elettricista e il suo sogno è quello di poter aiutare le persone in difficoltà. Settimo, il più bello per la moda- Tiffany Studio Estetica è stato eletto Giulio Toffolo 23 anni di San Foca, studente in management sportivo lavora come personal trainer e sogna di aprire una palestra. Ottavo, Gianmarco Tricarico, ventisettenne di Asolo, magazziniere e pizzaiolo sogna di trasmettere emozioni attraverso la sua musica. Nono classificato Antonino Fardella, diciannove anni di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Antonino studia ingegneria informatica e lavora come programmatore. Il suo sogno è quello di avere una vita felice. Decimo, Carlo Casagrande ventisettenne di Vittorio Veneto. Operaio in azienda alimentare e fotografo sogna di diventare videomaker e fotografo professionista.