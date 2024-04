Treviso. Ubriaco molesto prende a calci una donna, poi sale sul bus e litiga con un passeggero. Intervengono i carabinieri

TREVISO - Ubriaco prende a calci una donna in strada e litiga con un passeggero sul bus, il mezzo viene bloccato e intervengono i Carabinieri. Il fatto è accaduto ieri sera, 2 aprile, intorno alle 20 in via Roma a Treviso, in prossimità della stazione delle corriere.

L'uomo, 32enne italiano, stava camminando completamente ubriaco quando si è messo a litigare con una donna prendendola anche a calci ed è poi salito sul bus Mom della linea 55 e anche lì ha avuto una discussione con uno straniero.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno fermato l'ubriaco, lo hanno portato in caserma e lo hanno identificato prima di rilasciarlo. A suo carico infatti non sono al momento state presentate querele dalle due persone prese di mira, entrambe rimaste illese.