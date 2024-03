Ubriaco cade dalle scale di casa a Moriago: è in fin di vita. L'allarme lanciato dall'amico che vive con lui

MORIAGO (TREVISO) – Ubriaco cade dalle scale di casa: è in fin di vita. Il grave incidente domestico è avvenuto domenica pomeriggio, a Moriago della Battaglia, in una palazzina di via Levante. Qui un 53enne, che abita insieme a un’altra persona, ha messo un piede in fallo, è scivolato e ha sbattuto violentemente la testa.



La chiamata al 118 e la corsa all’ospedale

A lanciare l’allarme è stato l’amico che vive con lui. L’uomo ha capito subito che le condizioni del ferito erano molto gravi: il 53enne, infatti, aveva perso i sensi ed era steso a terra, immobile. I soccorsi sono stati tempestivi: in una manciata di minuti sono giunti sul posto i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso.

Gli operatori lo hanno stabilizzato sul posto per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato, in ambiente intensivo. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Le sue condizioni sono gravissime e le prossime ore saranno decisive.