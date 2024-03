Guida senza patente e ubriaco, non si ferma all'alt: denunciato

TRIESTE - Alla guida di un motociclo e positivo all’alcol test, non si è fermato all’alt.

Per di più circolava con la patente ritirata. E' accaduto la scorsa notte quando una pattuglia della Polizia locale, mentre si trovava nei pressi di piazza Garibaldi, ha notato il mezzo che percorreva viale D’Annunzio, con direzione piazza Garibaldi, e proseguiva la marcia senza fermarsi, nonostante il semaforo rosso. Gli agenti hanno intimato all'uomo - un 45enne - di fermarsi e se inizialmente il motociclista ha fatto cenno di rallentare poi però ha ripreso la marcia a tutta velocità imboccando via Vasari nel senso opposto di circolazione, schivando alcuni veicoli che stavano transitando e che si accostavano il più possibile per evitare uno scontro frontale con il mezzo.

Successivamente, l’uomo ha proseguito la sua corsa in via Parini e accortosi che stava per essere raggiunto dagli operatori, ha abbandonato il motociclo per proseguire a piedi correndo in via Caccia verso Largo Barriera ma dopo una trentina di metri, notando che gli agenti lo stavano ancora seguendo, ha cercato di cambiare repentinamente direzione con la speranza di far perdere le proprie tracce. Uno degli agenti è però riuscito ad intercettarlo e ha tentato di immobilizzarlo ma l'uomo ha provato a divincolarsi spintonando ripetutamente anche gli altri agenti sopraggiunti, nel tentativo di allontanarsi. Il 45enne è stato accompagnato in caserma per essere sottoposto agli accertamenti alcolemici che hanno dato esito positivo: il risultato era superiore a 4 volte il limite consentito. Dunque è stato denunciato per le violazioni penali di guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale ma gli sono state contestate anche violazioni amministrative per ubriachezza, passaggio con luce rossa al semaforo, inottemperanza all’alt ed è stato accertato che l'uomo circolavasebbene la patente gli fosse stata ritirata. Il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi