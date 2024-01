Castelfranco Veneto. Ubriaco cerca di bloccare i fedeli urlando frasi sconnesse fuori dal Duomo, identificato e denunciato dai carabinieri

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ubriaco "blocca" i fedeli che cercano di entrare in chiesa e a distanza di una settimana dà di nuovo spettacolo. Già la scorsa domenica, 7 gennaio, i carabinieri di Castelfranco Veneto erano intervenuti nella zona del duomo perché sul sagrato della chiesa, un 32enne di origini ghanesi, ubriaco, stava disturbando l'afflusso dei fedeli alla messa urlandogli contro frasi sconnesse. All'arrivo dei militari, l'uomo è riuscito ad entrare in chiesa. I carabinieri lo hanno portato di nuovo nel piazzale, lo hanno identificato e denunciato. Ieri pomeriggio, 13 gennaio, però, lo stesso uomo è stato nuovamente colto in stato d'ebrezza in seguito ad alcune segnalazioni arrivate al 112 dai residenti di via dei Carpani. I militari sono riusciti ad intervenire e hanno bloccato, a fatica, l'ubriaco e lo hanno affidato ai sanitari. Anche in questo caso, il 32enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza molesta.