Guidava tranquillo con la patente sospesa e il tasso alcolico nel sangue 5 volte oltre il consentito

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - È stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolico alle stelle e come se non bastasse aveva pure la patente sospesa: denunciato un 54enne sudamericano. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattato anche il sequestro del mezzo.



Probabilmente lui pensava di passarla liscia ma la sua guida pericolosa per le vie principali del centro non è passata affatto inosservata ai carabinieri della stazione di Castelfranco che nella notte tra venerdì e ieri stavano facendo dei controlli in centro. Per il sudamericano è scattato l'alt degli uomini dell'Arma, che dopo avergli fatto accostare il veicolo lo hanno sottoposto, come da prassi, all'alcoltest. L'esito è stato sorprendente per i militari: il tasso rilevato dalla strumentazione è risultato addirittura superiore a 2.50 grammi per litro, in pratica cinque volte il livello consentito dalla legge, ce è di 0,5 grammi per litro.

Probabilmente il 54enne era reduce da una serata trascorsa con gli amici dove aveva decisamente alzato un po' troppo il gomito, una serata di bagordi che gli è costata davvero cara. Ad un ulteriore controllo è emerso che l'uomo, residente peraltro in zona, si trovata alla guida nonostante la sua patente fosse stata sospesa diverso tempo addietro. Per lo straniero sono quindi scattati la denuncia e il sequestro del veicolo.



Un paio di settimane fa a vedersi ritirare la patente con tanto di denuncia per guida in stato di ebbrezza è stato un ragazzo di 22 anni fermato in via Valsugana: aveva un tasso di poco inferiore a 1 g/l.



L'ALTRO INTERVENTO

Sempre i carabinieri di Castelfranco hanno arrestato un ghanese di 30 anni in forza di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. L'uomo aveva opposto resistenza alle forze dell'ordine. Il trentenne deve scontare un anno di reclusione per reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.