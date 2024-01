Maxi controlli la notte di Capodanno nel trevigiano: boom di ubriachi alla guida, 15 patenti ritirate

TREVISO - Maxi controlli nel trevigiano nell'ultima notte del 2023: 15 patenti ritirate. Nella Notte di San Silvestro, i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno intensificato i controlli sulle strade dell’intera provincia ed in particolare nelle zone interessate dalla movida al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica. In strada quasi 50 pattuglie, con un centinaio di militari impiegati, che hanno operato nell’arco temporale compreso tra domenica 31 dicembre e la mattina dell’1 gennaio 2024. Circa 400 sono stati i veicoli controllati e circa 600 le persone identificate, 15 le patenti di guida ritirate.