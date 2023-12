Sant'Angelo di Piove di Sacco. Ubriaco al volante con due bimbi a bordo, aveva un tasso alcolemico quasi 5 volte oltre il limite

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Ha commesso una grave superficialità che poteva mettere a rischio la sua vita e quella di due bimbi, di cui uno neonato. Nei guai, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre è finito un uomo italiano di 37 anni. Dopo una notte "brava" è risalito al volante della sua auto con a bordo anche un bimbo di 6 anni e un neonato di appena due mesi.

Non si è affatto preoccupato del fatto che per tutta la serata aveva bevuto alcolici.

Giunto nel centro di Sant'Angelo di Piove di Sacco è incappato in un posto di controllo effettuato dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. I poliziotti, dopo averlo identificato, hanno subito notato un certo comportamento "euforico" da parte dell'automobilista, unitamente all'inconfondibe alito vinoso. Hanno così deciso di sottoporlo all'esame dell'alcoltest. L'esito è stato di 2,27 g/l, quasi cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada. L'uomo è stato accompagnato negli uffici della caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro del mezzo. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa e mettere in sicurezza i giovani figli.