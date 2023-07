Compra una Vespa online, paga ma non riceve niente: truffato un pensionato di Montebelluna. Raffica di inganni online nel trevigiano

ASOLO (TREVISO) - Acquista un frigorifero online, è una truffa. I Carabinieri della Stazione di Asolo hanno denunciato un 55enne del biellese che ha venduto online per 1200 euro un frigorifero e si è poi reso irreperibile. La vittima ha versato la cifra su una carta prepagata e non è più riuscito a rintracciare il venditore. Caso analogo a Montebelluna dove un 30enne del pavese aveva messo in vendita online una Vespa, si è fatto accreditare da un pensionato 4.500 euro sul proprio conto corrente ed è poi sparito. Truffa del pellet invece a Vittorio Veneto dove sono stati denunciati un 54enne, un 47enne e una 71enne di origini romane per aver messo in vendita una stufa a pellet per 2.600 euro e dopo aver ricevuto la somma da un 37enne del vittoriese, si sono resi irreperibili.