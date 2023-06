Truffa, agli arresti domiciliari l'amministratore di una società friulana: aveva venduto online un telo per camper ed era sparito

PORDENONE - Truffe online, messo ai domiciliari l'amministratore di una società friulana attiva nel settore della teloneria per camper. L’indagine, condotta dalla Guardia di finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone è partita lo scorso gennaio nel comando provinciale delle fiamme gialle del Friuli occidentale da un uomo che si era rivolto alla società dell'indagato che aveva trovato su internet. Il malcapitato voleva acquistare una coperatura telonata per il proprio camper e, dopo aver visionato il preventivo, ha versato l'acconto da circa mille euro. Il cliente ha quindi atteso che gli arrivasse il telo e ha tentato più volte di mettersi in contatto con l'azienda, senza però riuscirci. Inoltre, la realtà risultava trasferitasi da Cordenons a Roveredo in Piano. Da qui le indagini per il reato di truffa previsto dall'articolo 640 del Codice Penale. Le successive indagini condotte dai finanzieri hanno dato ulteriore conferma facnedo emergere che l'indagato aveva già ricevuto una quindicina di denunce per gli stessi motivi e aveva già scontato un periodo di messa in prova. Essendoci quindi un pericolo di recidiva specifica, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.