Truffa delle case vacanze nel trevigiano, versano la caparra per fermare l'alloggio e non ricevono più risposta. Due casi in pochi giorni

Truffa delle case vacanze, primi casi e denunce di questa stagione. A Vedelago un 50enne proponeva su un sito internet l'affitto settimanale di un appartamento per le vacanze sul litorale toscano e si è fatto versare da una impiegata 35enne la caparra di 300 euro. Una volta ottenuta la somma, il 50enne si è reso irreperibile.

A Montebelluna invece, una 27enne vicentina aveva messo in affitto su una piattaforma social un appartamento al mare in provincia di Venezia. La donna si è fatta versare 400 euro per il pagamento di un periodo di soggiorno rendendosi successivamente irreperibile. A presentare denuncia, la vittima, una 53enne del montebellunese.

I consigli utili per non cadere nella truffa delle case vacanza

«I suggerimenti per far fronte a questi raggiri delle case vacanze, validi peraltro come regole generali per gli acquisti online, sono quelli di scegliere siti affidabili, di prendere contatti con l'inserzionista chiedendo il maggior numero di informazioni possibili sull'immobile in trattativa e di verificare che prezzo ed eventuale caparra da versare siano congrui», sottolineano i Carabinieri in una nota. Solo negli ultimi giorni sono stati 10 i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria in tutta la Marca in prevalenza già con precedenti per truffe online.