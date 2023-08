Truffa criptovalute a Treviso, Nft. Emanuele Giullini arrestato: è in carcere a Dubai da 10 giorni

TREVISO - Caso Nft, Emanuele Giullini in carcere a Dubai. L'arresto è stato confermato da fonti investigative italiane e arriva ad un anno dallo scoppio del caso della New Financial Technology - Nft - la società nata a Silea che prometteva ai clienti guadagni certi del 10% con investimenti sulle criptovalute. L'avvocato Giullini è uno dei tre soci della società insieme a Christian Visentin e Mauro Rizzardo ed è stato arrestato a Dubai circa una decina di giorni fa per il reato (equivalente a quello italiano) di truffa commessa proprio negli Emirati ai danni di persone locali.