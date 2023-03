Truffa Nft, spunta su Telegram il finto avvocato Fabio Santoro: «South Storm Capital vi rimborsa se rinunciate alle cause»

TREVISO - Truffati dalla Nft presi di mira da nuovi tentativi di frode via Telegram. Sono stati registrati oggi, 2 marzo, nuovi tentativi di truffa ai danni dei sottoscrittori di titoli della New Financial Technology, la società con sede a Londra ma gestita da un'organizzazione di persone residenti in Veneto e in particolare nel trevigiano, sospettata di aver raggirato migliaia di aderenti proponendo investimenti molto vantaggiosi in criptovalute ma i cui dividendi promessi, da alcuni mesi, non vengono più corrisposti.

Il finto avvocato e le promesse di rimborso

L'ultimo tentativo di truffa riguarda iniziative promosse sulla piattaforma Telegram, in un canale riferibile ad un soggetto già indagato dalla magistratura per la truffa della Nft, in cui un sedicente avvocato Fabio Santoro che informa dell'esistenza, a Dubai, di un'azienda chiamata South Storm Capital la quale si sarebbe resa disponibile a versare progressivamente i risarcimenti ai sottoscrittori di Nft. In cambio si chiede la rinuncia a «qualsiasi azione civile e penale» nei confronti di Nft, con una procedura del tutto gratuita. L'avvocato trevigiano Matteo Moschini, che assiste una parte delle persone danneggiate dalla truffa Nft, rivolge l'invito a diffidare da tali comunicazioni «che vengono diffuse con ogni probabilità da malintenzionati e comunque da soggetti animati da interessi del tutto contrastanti con quelli degli investitori».