Servono più soldi per la manutenzione: la Croazia introduce il pagamento a km sulle autostrade

da Zagabria a Spalato pagherà 53 euro per il pedaggio d’andata e ritorno, per un totale di circa 800 chilometri. Sulle autostrade della Croazia arriva il pedaggio chilometrico. Insomma nella vicina Croazia si punta a introdurre un sistema simile a quello italiano per garantirsi maggiori entrate. Lo scorso anno in Croazia è stato registrato un incasso record per i pedaggi autostradali con oltre 420 milioni di euro. Ma quest’anno gli incassi saranno superiori del 10%. Ciononostante si punta a incassare risorse ben più sostanziose. In che modo è presto detto: se un utente infatti utilizza l’autostrada con il nuovo sistemaper il pedaggio d’andata e ritorno, per un totale di circa 800 chilometri.

Con la stessa cifra, in Slovacchia si può viaggiare quasi per tutto l’anno, poiché la vignetta annuale costa 60 euro. In Slovenia invece la vignetta annuale costa 110 euro. Secondo le simulazioni, se in Croazia fosse introdotto lo stesso modello di pagamento del pedaggio utilizzato in Austria o in Slovenia, l’HAC registrerebbe una perdita annua di 150 milioni di euro, il che avrebbe un impatto sulla qualità della manutenzione delle strade e sulla regolare riscossione dei debiti. Per questo motivo è stato annunciato un nuovo sistema di pagamento del pedaggio, senza contatto, che almeno risolverebbe i problemi di traffico ai caselli, come ad esempio in Polonia. Il sistema non baserebbe su un sistema di vignette, come quello utilizzato in Slovenia, ma su un sistema di telecamere che registra la targa del veicolo, il colore, il volume, il profilo del veicolo e una stima del tempo previsto di transito. Il pagamento sarebbe effettuato tramite registrazione nel sistema utilizzando il numero di targa, in base naturalmente ai chilometri percorsi.