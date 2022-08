Traffico in autostrada, sabato 27 e domenica 28 agosto. Bollino nero e rosso

Ultimo sabato da bollino nero sulla rete autostradale di Autovie Venete per questa stagione estiva. Domani, secondo le previsioni della Concessionaria, è previsto traffico intenso e in alcuni momenti della giornata, specie a partire da metà mattinata e fino al tardo pomeriggio, anche critico, con formazione di code lungo la carreggiata ovest, ovvero da Trieste a Venezia.

Sabato 27 agosto bollino nero

Circa 175 mila i transiti attesi. Come avvenuto sabato scorso, archiviato con 177mila passaggi, al controesodo dei vacanzieri di ritorno dalla Croazia, dalla Slovenia e dalle località balneari friulane e venete, si mescoleranno le ultime partenze per le mete estive, oltre ai pendolari del mare.

Fari puntati sulla barriera del Lisert dove si prevedono 40mila transiti (tra entrate e uscite), su Latisana (complessivamente quasi 30 mila passaggi) e su San Donà (quasi 20 mila transiti).

Domenica 28 agosto bollino rosso

La situazione, afferma Autovie Venete, dovrebbe migliorare già da sabato sera e per l'intera giornata di domenica, caratterizzata comunque da bollino rosso. Rallentamenti si potrebbero verificare sempre in ingresso alla barriera del Lisert e in entrata al casello di Latisana. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di domani e dalle 7 alle 22 di domenica.