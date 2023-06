Samantha Gjeci, la studentessa di orgini albanesi con tutti 10 al liceo classico: «So quanti sacrifici i miei genitori hanno fatto per me»

TREVISO - Raggiungere un traguardo è complicato. Ma confermarsi allo stesso livello a un anno di distanza lo è ancora di più. E così, se possibile, assume più valore l'"impresa" scolastica di Samantha Gjeci, studentessa trevigiana 17enne che ha appena concluso il quarto anno al liceo classico Canova di Treviso: per la seconda volta consecutiva ha ottenuto tutti 10 in pagella.

Nessuna materia esclusa. Come accaduto lo scorso giugno, il pensiero va subito alla famiglia. «I miei genitori mi supportano e sono molto orgogliosi spiega Samantha trent'anni fa mio papà è sbarcato in Italia dall'Albania. E so bene quanti sacrifici ha fatto per me».



ECCELLENTE

La 17enne li sta ricambiando, ammesso che fosse necessario, facendo al meglio la propria parte a scuola. «Sono una perfezionista. Già questo mi sprona dice è stato più complicato confermarsi su questi livelli. Si sente un po' di pressione. Ma alla fine riesco a gestire le cose senza eccessi». Le piace studiare. E' innegabile. Non ci si deve però immaginare una ragazza sempre e solo sui libri. Anzi. «Studiare rappresenta una parte importante della mia vita. Ma non tutto sottolinea mi ritaglio anche il tempo per coltivare le mie passioni: mi piace leggere, uscire con le amiche, incontrarmi con i miei cugini e con i miei familiari e così via». «Anche con i miei compagni di classe ho un bel rapporto aggiunge a volte si scherza sul fatto di essere una "secchiona". Ma sempre con il sorriso. Negli anni scorsi l'emergenza Covid (in particolare in prima e in seconda, ndr) ci ha tolto la possibilità di vivere alcuni momenti assieme. Nonostante questo, però, abbiamo costruito dei legami importanti». Dopo l'infilata di 10 nella pagella alla fine della terza, quest'anno aveva la possibilità di fare praticamente due anni in uno, affrontando subito l'esame di maturità. Si tratta dell'abbreviazione per merito consentita ai cosiddetti "ottisti", cioè gli studenti che hanno almeno otto in tutte le materie. E' stata una strada che ha preso in considerazione. Poi, però, ha deciso diversamente.



LA SCELTA

«Era un'opportunità. Ci ho pensato, ma non ho voluto caricare troppo», conferma. Intanto nel 2022 ha portato a termine uno stage nel settore edilizia del Comune di Treviso. «E' stata un'esperienza positiva dice si è instaurato un buon rapporto con il personale e con gli altri ragazzi». Con una media del genere in pagella, sono stati pochi i volti sotto al 10 raccolti da Samantha nel corso dell'ultimo anno. Ma non è tutto uguale. «Anche se frequento il classico, mi piacciono un po' di più le materie scientifiche: matematica e fisica rivela ma in realtà non disdegno neppure il greco e il latino». Difficile avere dubbi in merito. Nel frattempo, in attesa dell'ultimo anno delle superiori e della maturità, si sta chiarendo l'orizzonte in vista dell'università. «Qualche tempo fa ero un po' più incerta conclude Samantha Gjeci adesso, invece, sono orientata a frequentare una facoltà nell'ambito dell'ingegneria».