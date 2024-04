SPRESIANO (TREVISO) - Non riusciva più a respirare e i genitori temevano che stesse per soffocare. Sono stati attimi di panico quelli vissuti questa mattina a Spresiano dove una bimba di 9 mesi, di origini marocchine, è stata soccorsa nei pressi di un distributore di carburanti lungo la Pontebbana, vicino al quale si era fermata in auto la famiglia. Ad arrivare per primi in zona, in via Dante Alighieri, dopo la chiamata dei genitori al 112, sono stati i carabinieri di Spresiano che si sono subito resi conto delle difficoltà di respirazione che aveva la piccina. Mamma e papà erano nel panico, così i militari dell'Arma hanno deciso di avviare una videochiamata con i medici del 118 e farsi guidare nei primi soccorsi alla piccola. Grazie alle indicazioni del personale del Suem i carabinieri hanno effettuato le manovre necessarie in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La pattuglia ha poi scortato il 118 fino al Ca' Foncello dove la bambina è stata ricoverata. Fortunatamente non è in pericolo di vita.