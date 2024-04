Si addormenta al volante: auto fuori controllo investe una 15enne, poi travolge il plateatico del bar e uno scooter

TREVISO - Prende sonno al volante, travolge il plateatico del bar e investe una ragazzina di 15 anni, centrando anche uno scooter parcheggiato davanti al locale. Poteva avere gravissime conseguenze l'incidente avvenuto questa mattina, dopo mezzogiorno, in via Sant'Antonino a Treviso dove la vecchia Lancia Ypsilon di un 53enne residente in zona è andata a schiantarsi fra i tavolini e le fioriere del bar Mr. Fish. Il conducente, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, si è letteralmente addormentato al volante: la sua auto, che viaggiava verso Casier, ha quindi cominciato a sbandare a sinistra e ha travolto la studentessa, classe 2008, che stava passeggiando a bordo strada. La ragazza ha riportato alcune ferite ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Il mezzo, fuori controllo, ha proseguito la sua corsa andando a sbattere prima contro un'auto in sosta, poi contro un palo della luce e uno scooter fermando infine la sua corsa sui tavolini e le sedie del bar, dove per fortuna non era seduto nessuno. Difficile non immaginare cosa sarebbe successo se vi fossero stati dei clienti. «Sarebbe stata una strage - hanno commentato alcuni dei testimoni che hanno prestato per primi aiuto alla ragazzina -. Per fortuna l'auto non andava veloce». Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Andrea Gallo.

Tre le pattuglie intervenute per i rilievi.