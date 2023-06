TREVISO - Caroselli in auto con finestrini abbassati o bagagliaio aperto, sedere sul bordo e braccia al cielo, come a volersi prendere fin da subito tutta la prossima estate. Sono iniziate così le vacanze per oltre 83mila giovani trevigiani di elementari, medie e superiori. Ieri mattina è risuonata l’ultima campanella dell’anno. E per le vie della città è subito esplosa la festa. Per qualcuno avrà un retrogusto amaro. La polizia locale di Treviso aveva disposto un servizio di vigilanza rafforzato davanti agli istituti. Gli agenti in borghese hanno intercettato, fotografando la targa, tre auto che circolavano con i passeggeri che si sporgevano all’esterno. «In spregio alle più basilari norme sulla circolazione stradale – spiegano – i conducenti saranno convocati in comando e sanzionati». Ma non c’è stato solo questo.



AL LICEO

Ieri i ragazzi del liceo Canova hanno improvvisato un countdown, concluso con docce di spumante. Al Besta quelli di quinta hanno dato spettacolo sfilando in abiti eleganti tra gli applausi dei compagni. Mentre il Planck di Lancenigo ha salutato l’ultimo giorno con il “Diploma day”, accompagnato dalle note dell’orchestra d’istituto guidata dai docenti Marco Piovesan e Maria Archetti, con 216 ragazzi usciti dalla maturità l’anno scorso. Ora cresce l’attesa per i risultati finali: i tabelloni diranno chi è stato promosso, chi dovrà recuperare qualche debito e chi invece sarà costretto a ripetere l’anno. Nel frattempo lo sguardo è puntato sugli esami. Sono in tutto 16.503 gli studenti trevigiani chiamati a misurarsi con le prove. Nello specifico, 8.785 con l’esame di terza media. Mentre per 7.718 ragazzi delle superiori si avvicina l’appuntamento con la maturità. Dopo la pandemia, quest’anno gli esami torneranno a svolgersi in modalità pre-Covid. La prima prova, il classico compito di italiano, si terrà il 21 giugno. Il giorno dopo toccherà alla seconda prova scritta. E di seguito inizieranno gli orali. Sono 387 le classi in attesa. Nella Marca verranno allestite 194 commissioni, con presidente esterno, tre commissari interni e trecommissari esterni. Questi ultimi alla fine saranno oltre 580.



GLI ESAMI

Le presenze verranno verificate nella seduta plenaria del 19 giugno. «Abbiamo già sostituito alcuni commissari esterni – specifica Barbara Sardella, dirigente dell’ufficio scolastico di Treviso – ora aspettiamo la plenaria. Dopodiché sarà necessario correre per coprire eventuali altre defezioni». Al Planck si è già più che mai in clima maturità. Ieri è stato consegnato il diploma agli studenti che hanno superato l’esame di Stato l’anno scorso. Tra questi, 148 sono sono stati premiati per gli ottimi risultati: i 24 centini e i ragazzi che hanno concluso il quinto anno con medie superiori al 7, all’8 e al 9. A tutti è stato assegnato un omaggio o un buono acquisto da spendere alla libreria Lovat di Villorba. Tra il pubblico c’erano anche i titolari di una decina di aziende che hanno accolto gli studenti per lo stage del Pcto. «Si tratta di una sperimentazione per far incontrare la richiesta di personale da parte delle aziende con i diplomati e i diplomandi, a scopo orientativo – spiega la preside Emanuela Pol – stiamo investendo in questo rapporto stretto con le aziende, convinti che la scuola debba essere protagonista nel territorio, formando i cittadini e i professionisti di domani. E per questo stiamo anche rinnovando la didattica e mettendo a disposizione di aziende ed enti le risorse tecnologiche e professionali del nostro istituto».