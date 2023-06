Fine anno scolastico a Conegliano. La sfilata dei trattori del Cerletti è da record: oltre 100 i "bestioni" in giro per il centro Video

di Pio Dal Cin

CONEGLIANO (TREVISO) - Cento trattori per la tradizionale chiusura di fine anno dell'istituto enologico Cerletti di Conegliano. Un numero mai visto prima, un'edizione record dove hanno sfilato trattori di tutti i modelli, dai più grandi a quelli più piccoli, dai più moderni a quelli più antichi. Il via alle 11 di oggi, 10 giugno, ultimo giorno di scuola. Il carosello ha sfilato per le vie del centro partendo dall'istituto accompagnati da fumogeni, musica e slogan. Il tutto controllato dalle auto della polizia locale con il comandate Claudio Mallamace a dirigere le operazioni. A rappresentare la Regione l'assessore al turismo e agricoltura Federico Caner, i consiglieri regionali Roberto Bet e Tommaso Razzolini. Assieme a loro Angela Collmellere e Gianangelo Bof e il sindaco di Conegliano Fabio Chies che a bordo dei trattori hanno partecipato alla festa degli studenti, l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi e il vicesindaco di Oderzo Alessio Bianco. Presente anche la dirigente scolastica Mariagrazia Morgan.